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YEE'nin Gürcistan'da Düzenlediği Beko ile Kariyer Buluşması Etkinliği

YEE, Gürcistan'da düzenlediği 'Beko ile Kariyer Buluşması' etkinliğiyle gençlerin kariyer gelişimlerine katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 23:14
YEE'nin Gürcistan'da Düzenlediği Beko ile Kariyer Buluşması Etkinliği

Beko ile Kariyer Buluşması Tiflis'te Gerçekleşti

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, gençlerin kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla Gürcistan'da "Beko ile Kariyer Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Açılış Konuşması

Tiflis'teki YEE konferans salonunda yapılan etkinliğe, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl, Milli Eğitim Bakanlığı Okutmanı Doç. Dr. Salih Uçak, Türkoloji öğrencileri ve Türkçe öğrenen kursiyerler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin, Türkçe bilmenin iş hayatındaki avantajlarını ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmede bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Gültekin, Türkçe konuşan gençlerin profesyonel hayata katılımını artırmak için programların düzenlenmesinin gerekliliğini vurguladı.

Beko'nun Önemi ve Rakamlarla Desteklenen İfade

Beko'nun Gürcistan Genel Müdürü Mehmet Melek, Beko'nun ülkedeki en tanınmış Türk markalarından biri olduğunu belirterek, firma olarak 100'den fazla satış noktasının bulunduğunu ifade etti. Müşteri memnuniyetinin ön planda olduğunu söyleyen Melek, Türkçe bilen gençlere sağlanan istihdam olanaklarını da aktardı.

Melek, dil bilmenin sadece iletişim kurmak değil, aynı zamanda kültürler arası köprüler inşa etmek anlamına geldiğini vurguladı.

Beko'dan Kariyer Fırsatları ve Çekiliş

Beko Gürcistan Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Khatia Tkebuçava, etkinlikte firma hakkında detaylı bir sunum yaparak Beko'nun marka değerleri, pazarlama stratejileri ve kariyer fırsatları hakkında bilgiler paylaştı.

Etkinliğin sonunda, katılımcıların soruları arasından yapılan çekilişle hediye çekleri verildi. Katılımcılar, etkinliği gençler için önemli bir bilgi edinme ve iş dünyasıyla doğrudan bağlantı kurma fırsatı olarak değerlendirdiler.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlamak...

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla Gürcistan'da "Beko ile Kariyer Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi. Tiflis'te YEE konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl, Milli Eğitim Bakanlığı Okutmanı Doç. Dr. Salih Uçak, Türkoloji öğrencileri ve enstitüde Türkçe öğrenen kursiyerler katıldı. Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin etkinliğin açılışında bir konuşma yaptı

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlamak...

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla Gürcistan'da "Beko ile Kariyer Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi. Tiflis'te YEE konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl, Milli Eğitim Bakanlığı Okutmanı Doç. Dr. Salih Uçak, Türkoloji öğrencileri ve enstitüde Türkçe öğrenen kursiyerler katıldı. Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin etkinliğin açılışında bir konuşma yaptı

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