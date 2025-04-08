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Yemen'de ABD Saldırısında Husilerin İstihbarat Yöneticisi Öldürüldü İddiası

Yemen'deki Husilerin istihbarat yöneticisi Abdunnasır Serhan el-Kemali'nin ABD saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:59
Yemen'de ABD Saldırısında Husilerin İstihbarat Yöneticisi Öldürüldü İddiası

Yemen'de ABD Hava Saldırısında Husilerin İstihbarat Yöneticisi Hayatını Kaybetti

Yemen'deki İran destekli Husilerin istihbarat yöneticisi Abdunnasır Serhan el-Kemali'nin, ABD'nin ülkeye düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü öne sürüldü. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, Güvenlik ve İstihbarat Birimi yöneticisi el-Kemali için bir taziye mesajı yayımladı ve onun için, "O, saldırılara karşı ulusal duruşlarıyla öne çıkan biriydi." ifadelerini kullandı.

Husilere ait SABA haber ajansında yer alan bilgilere göre, el-Kemali, Taiz vilayetinde düzenlenen bir törenden sonra toprağa verildi. Arap basınındaki raporlara göre, Kemali'nin ABD hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Husilerden Hava Saldırıları Açıklaması

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin dün gece Sana, Marib ve Hudeyde şehirlerine toplamda 22 hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti. Husiler, 7 Mart'ta, İsrail'in Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini ve bu sürenin dolması durumunda deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçaklar ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirtti, saldırıların devam etmesi durumunda deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını vurguladı.

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