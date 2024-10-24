Yemen'de Çocuk Felci Vakaları Artıyor

Yemen'de Çocuk Felci Durumu

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de son üç yılda toplam 273 çocuk felci vakası kaydedildiğini bildirerek, bu hastalığın yayılmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Ortak Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), "Dünya Çocuk Felci Günü" dolayısıyla Yemen'deki ofislerinden ortak bir açıklama yaptı.

Devam Eden Kriz ve Aşılama Oranları

Açıklamada, "Yemen, insani kriz ve düşük aşılama oranları nedeniyle son 3 yılda bildirilen 273 vakayla çocuk felci virüsü salgınını devam ettirmektedir." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, çocuk felcinin birçok çocuğun hayatını tehdit etmeye devam ettiği vurgulandı. Hastalığın kalıcı felç veya ölüme neden olabileceği belirtilerek, "bu durumun yalnızca aşılama ile önlenebileceği" uyarısı yapıldı.

Aşılama Oranlarındaki Düşüş

Ayrıca, 2020 yılına kadar çocuk felcinden arınmış olan Yemen'de, sağlık sisteminin zayıflığı ve sosyal, siyasi, güvenlik krizleri sebebiyle aşılamaya dair verilerde düşüş yaşandığı ifade edildi. 2022'de %58 olan aşılama oranlarının, 2023'te %46'ya gerilediği kaydedildi.