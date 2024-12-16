Yemen'de Husiler: ABD ve İngiltere Hacce'ye Saldırı Düzenledi

Husiler'den Önemli Açıklama

Yemen'deki Husiler, ABD-İngiltere koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeybatısındaki Hacce vilayetine saldırı düzenlediğini bildirdi.

Saldırının Detayları

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun aktardığına göre, koalisyon uçakları Hacce'ye bağlı sahil kenti Midideki Bihays bölgesini hedef aldı. Ancak, saldırıya maruz kalan bölgeler ve sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Ayrıca, Hacce bölgesindeki saldırıdan sadece birkaç saat önce, Yemen’in batısında yer alan Hudeyde vilayetinde de benzeri bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı da ABD'nin öncülük ettiği koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirildi.

ABD ve İngiltere’den Ses Yok

Ülke genelindeki bu gelişmelerin ardından, Hacce'deki saldırıya ilişkin ABD ve İngiltere'den hiçbir resmi açıklama yapılmadı.