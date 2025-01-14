Yemen'deki Çatışmalarda Husilerin Zayiatı 11'e Ulaştı

Husiler, başkent Sana'daki çatışmalarda 11 üyesinin öldüğünü açıkladı. Savaşın izleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:15
Yemen'deki Çatışmalarda Husilerin Zayiatı 11'e Ulaştı

İran Destekli Husilerden Çatışma Açıklaması

Yemen'de İran destekli Husiler, başkent Sana’da hükümet güçleriyle yaşanan çatışmalarda 11 mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu. SABA haber ajansına göre, yaşanan bu çatışmalar bölgede tırmanan gerilimi gözler önüne seriyor.

Uzun Süredir Devam Eden Çatışmalar

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve çevresindeki önemli bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Yemen'deki hükümet güçleriyle İran destekli Husiler, B.M. himayesinde 2 Nisan 2022'den itibaren ateşkes kabul ettikten sonra bir süreliğine sessizlik yaşandı. Ancak son olaylar, bu ateşkesin kırılma noktasına geldiği izlenimini uyandırıyor.

Yemen Ordusundan Diğer Gelişmeler

Yemen ordusu, geçen gün Taiz ilinde Husilere ait bir keşif insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Bu durum, uzun bir süre devam eden sükunetin ardından, bölgede yeniden çatışmaların başlayabileceği endişelerini artırıyor.

Yemen'de devam eden çatışmalar, uluslararası camiayı endişelendiren bir konu olmaya devam ediyor. Gerilimin daha fazla tırmanmaması için uluslararası müzakerelerin yeniden gündeme gelmesi gerektiği vurgulanıyor.

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