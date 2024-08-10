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Yeni Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçi atamalarını Resmi Gazete'de duyurdu. Lefkoşa ve Meksiko'ya atamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:06
Yeni Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yeni Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen yeni büyükelçi atamaları, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti. Bu atamalar, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Atama Detayları

Yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanırken, Murat Selim Esenli ise Türkiye'nin Meksiko Büyükelçiliğine getirildi.

Bu atamalar, Türkiye'nin dış politikası ve diplomatik temsil kabiliyetinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkeler arası ilişkilerin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

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