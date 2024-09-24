Yeni Kaledonya'nın 171 Yıllık Fransız Sömürge Velayetine Tepkiler

Yeni Kaledonya Üzerine Yükselen Sesler

Fransa'nın başkenti Paris, ülkenin Hint-Pasifik bölgesinde yer alan Yeni Kaledonya'nın 171 yıldır süregelen Fransız sömürgesi olmasına karşı protestoların merkezi haline geldi.

Protestoların Detayları

Ülke genelinde birçok şehirde yapılan gösterilere katılan protestocular, Yeni Kaledonya bayrakları açarak, "Devlet, Kanakları öldürüyor" ve "Yeni Kaledonya ile dayanışma" yazılı afişler taşıdılar.

Demonstrasyonlara, Kanak Senatörü Robert Wienie Xowie ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekilleri Raphael Arnault, Emmanuel Fernandes ve Clementine Autain gibi isimler katıldı.

Konuşmalar ve Talepler

Senatör Xowie, tarihsel bir önem taşıyan 24 Eylül'de gerçekleştirilen bu eylemin, 171 yıl önce Fransız devletinin bayrağını Yeni Kaledonya'ya diktiği gün olduğuna dikkat çekti.

Xowie, "Egemenlik için mücadeleyi her gün, her dakika veriyoruz." diyerek, Kanak halkının bağımsızlık mücadelesinde kararlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Fransız halkının da bu süreçte Kanakların yanında yer alması gerektiğini dile getirdi.

Anayasal Reform ve Ekonomik Sıkıntılar

Xowie, ayrıca Yeni Kaledonya'daki seçmen kütüğünün genişlemesine yönelik önerilen anayasal reformların halkın egemenlik hakkını hiçe saydığını belirtti ve hükümetin reform karşıtlarına baskı uyguladığını ifade etti.

Milletvekili Autain, Kanak halkının kendi kaderini tayin etme hakkından mahrum bırakıldığını söyleyerek, "Çok zalim bir hükümetimiz var, sadece Kanaklara karşı değil." yorumunu yaptı.

Serbest Bırakılma Talepleri

LFI Milletvekili Fernandes, özellikle Fransa'da tutuklu bulunan Yeni Kaledonyalı bağımsızlık destekçilerinin serbest bırakılmasını talep etti. Diğer bir vekil Arnault ise sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştığı için Fransa'nın İçişleri Bakanı tarafından şikayet edildiğini vurguladı.

Arnault, ayrıca, Yeni Kaledonya'daki politikalar nedeniyle 500 kişinin kaybolduğunu ve anayasal reform karşıtı gösterilerde 13 Kanak'ın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, ülkenin Hint-Pasifik'teki sömürgesi Yeni Kaledonya'daki 171 yıllık Fransız vesayetine karşı gösteri yapıldı. Ada'nın Fransız vesayeti altında olmasına tepki verilen gösteride, Yeni Kaledonya bayrakları ile afişler taşındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, ülkenin Hint-Pasifik'teki sömürgesi Yeni Kaledonya'daki 171 yıllık Fransız vesayetine karşı gösteri yapıldı. Ada'nın Fransız vesayeti altında olmasına tepki verilen gösteride, Yeni Kaledonya bayrakları ile afişler taşındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, ülkenin Hint-Pasifik'teki sömürgesi Yeni Kaledonya'daki 171 yıllık Fransız vesayetine karşı gösteri yapıldı. Ada'nın Fransız vesayeti altında olmasına tepki verilen gösteride, Yeni Kaledonya bayrakları ile afişler taşındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, ülkenin Hint-Pasifik'teki sömürgesi Yeni Kaledonya'daki 171 yıllık Fransız vesayetine karşı gösteri yapıldı. Ada'nın Fransız vesayeti altında olmasına tepki verilen gösteride, Yeni Kaledonya bayrakları ile afişler taşındı.