Yeni KOP Eylem Planı ile Konya Ovası Canlanıyor

2024-2028 yıllarını kapsayan yeni Konya Ovası Projesi Eylem Planı ile kuraklık etkileri azaltılacak ve sulama projeleri hayata geçirilecek. Tarım, teknoloji, kültür ve turizmi kapsayan yaklaşık 350 milyar liralık yatırımla 166 proje bölgeyi canlandıracak.

Su Yönetimi Projeleri Hedefleniyor

Yeni planla birlikte 170 milyon metreküp suyun bölgeye kazandırılması ve 173 bin hektar alanın rehabilite edilmesi planlanıyor. Ayrıca, sulanan alan miktarının 64 bin 472 hektar artırılması hedefleniyor.

İsraf Önleniyor, Rekabet Gücü Artıyor

Yeni eylem planında, özellikle su israfını önlemek için açık toprak kanallarının yerine sıkı bir sulama şebekesi kurulması öngörülüyor. Çumra ve Ova Sulama Birlikleri bu kapsamda önemli değişimlerin merkez üssü olacak. Yılda yaklaşık 600 milyon metreküp suyun tarımda kullanılmaya kazandırılması bekleniyor.

Tarımsal Üretim ve Turizmde Yeni Hedefler

KOP Eylem Planı, tarım sektöründeki verimliliği artırmanın yanı sıra turizm alanında da yeniliklerle dolu. Manastır Vadisi’nde yeni bir turizm destinasyonu oluşturulacak. Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi kapsamında mizah kültürü daha fazla ön plana çıkarılacak.

Nostaljik Tren Turları ile Geçmişe Yolculuk

Konya'da, Çumra-Akşehir hattında buharlı lokomotifle gerçekleştirilecek nostaljik tur ile, hem bölge turizmine katkı sağlanması hem de zengin bir geçmişin yaşatılması hedefleniyor.

Kalkınma İçin Yerli Üretim Desteklenecek

Hedeflenen projeler arasında, yerli ve milli üretimi desteklemek için Huğlu ve Üzümlü silah sanayisinde katma değer artışına yönelik hedefler de bulunuyor. Ayrıca, jeotermal potansiyelinin değerlendirilmesi ve sanayi ile ticaret koridorlarının oluşturulması da gündemde.

Sonuç olarak, yeni KOP Eylem Planı ile Konya Ovası'nın sadece tarımsal değil, ekonomik ve kültürel açıdan da zenginleşmesi öngörülüyor.