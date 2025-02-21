Yeni Koronavirüs Keşfi: Yarasalarda İnsanlara Bulaşma Riski Taşıyor

Yarasalar Üzerinde Yapılan Çalışmalarda Endişe Verici Bulgular

Çinli araştırmacıların, yarasalar üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni bir koronavirüs keşfettikleri bildirildi. Bu önemli bulgular, Kovid-19 salgınında da ismi geçen Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde çalışan ünlü virolog Şı Cıngli öncülüğündeki ekip tarafından ortaya kondu.

HKU5 Koronavirüsünün Türevi Tespit Edildi

Araştırmacılar, Çin'in Hong Kong bölgesinde yer alan pipistrellus cinsi Japon yarasalarında, HKU5 koronavirüsünün türevi olan yeni bir koronavirüs tespit etti. Bu virüsün, insan vücudundaki anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE2) reseptörüne tutunma kabiliyeti gösterdiği vurgulandı.

İnsana Bulaşma Riski Uyarısı

Araştırmanın detaylarına göre, keşfedilen virüs yalnızca yarasa değil, aynı zamanda insan ACE2 reseptörüne de tutunma potansiyeline sahip. Bu durum, doğrudan ya da diğer türler aracılığıyla insana bulaşma riski teşkil ettiğine işaret ediyor. HKU5-CoV-2 adı verilen yeni tip koronavirüsün, orijinal virüse kıyasla reseptöre daha güçlü bir tutunma sağladığı, böylece türler arası bulaşma riskinin arttığı kaydedildi.

Kovid-19 ile Karşılaştırma

Yine de, bilim insanları, bu yeni virüsün, Kovid-19'a yol açan SARS-CoV-2’ye göre çok daha az etkili olduğunu belirtiyor. Araştırmacılar, insan toplulukları arasında yayılma riski ile ilgili endişelerin abartılmaması gerektiğini vurguladı.

Dr. Şı Cıngli'nin Çalışmaları

Dr. Şı Cıngli, Çin'in güneyindeki mağaralarda yarasa kolonileri üzerinde yaptığı saha araştırmaları ile tanınıyor. Bu çalışmalarından dolayı ülkesi tarafından "yarasa kadın" olarak anılmaktadır. Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmalarının, 2019'da gerçekleşen Kovid-19 salgınının ilk vakalarının görüldüğü Vuhan şehri ile olduğu için tartışmalara neden olduğu dikkat çekiyor.

Şı'nın çalışmaları, laboratuvar ortamında virüslerle yaptığı deneyler nedeniyle incelenmiş, SARS koronavirüsü türevinin kazara sızmasının salgına neden olduğu iddiaları gündeme gelmişti.