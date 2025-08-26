Yeni Türkü 6 Eylül'de Yapı Kredi bomontiada'da — World Akustik

Yeni Türkü 6 Eylül'de Yapı Kredi bomontiada'da

Türk müziğinin sevilen grubu Yeni Türkü, Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlenen World Akustik konser serisi kapsamında 6 Eylül'de Yapı Kredi bomontiada'da sahne alacak. Grup, hem unutulmaz klasiklerini hem de yeni çalışmalarını müzikseverlerle buluşturacak.

Repertuvar

Konserde, "Bana Bir Masal Anlat Baba", "Aşk Yeniden", "Sezenler Olmuş" ve "Telli Telli" gibi hafızalara kazınmış şarkıların yanı sıra grubun yeni parçaları da seslendirilecek. Dinleyiciler, Yeni Türkü'nün zamansız eserleriyle nostalji ve yenilik arasında bir akustik yolculuğa çıkacak.

Grup ve Müzikal Yaklaşım

Derya Köroğlu öncülüğünde Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi ile sahneye çıkacak olan Yeni Türkü, repertuvarında hem modern hem de geleneksel enstrümanları Batı müziği altyapısıyla harmanlayarak Anadolu'nun kültürel mirasını taşıyan ezgileri ön plana çıkarıyor.

Bilet Bilgisi

World Akustik konser serisinin biletleri Biletix üzerinden satışa sunulacak. Müziğe değer veren izleyiciler, biletlerini Biletix aracılığıyla temin edebilir.