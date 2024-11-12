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Yeni Zelanda Başbakanı Özür Diledi: İstismara Uğrayanların Acısı Resmen Tanındı

Başbakan Christopher Luxon, 1950-2019 yılları arasında devlet veya kilise bakımında istismara uğrayanlar için özür diledi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:09
Yeni Zelanda Başbakanı Özür Diledi: İstismara Uğrayanların Acısı Resmen Tanındı

Başbakan Christopher Luxon'dan Tarihi Özür

Yeni Zelanda'nın Başbakanı Christopher Luxon, 1950 ile 2019 yılları arasında devlet veya kilise bakımı altında istismara uğrayan yüz binlerce çocuk ve yetişkin için resmen özür diledi. Parlamento'da yaptığı konuşmada, 70 yıl boyunca istismara maruz kalan mağdurlar ve aileleri için dönemin acılarını kabul etti.

Resmi Özür ve Derin Üzüntü

Luxon, "Bugün bu özrü hem kendi adıma hem de önceki hükümetler adına yapıyorum" diyerek, Yeni Zelanda'nın mağdurlar için daha iyisini yapmamış olmasından dolayı derin üzüntü

Adaletin Yerine Gelmemesi

Başbakan, istismarcıların adalet önüne çıkarılmadığı için de özür dileyerek, "Korkunçtu. Yürek parçalayıcıydı. Yanlıştı ve asla yaşanmamalıydı" ifadelerini kullandı.

Kraliyet Soruşturma Komisyonu Raporu

Yeni Zelanda'nın Kraliyet Soruşturma Komisyonu'nun 1950-2019 yılları arasında devlet veya kilise bakımındaki 655 bin kişiden yaklaşık 200 bin çocuk ve yetişkinin istismara maruz kaldığını tespit etti. Raporda, istismara uğrayanların büyük çoğunluğunun yerli halk Maoriler olduğu ve istismarın boyutunun "tahmin edilemez" olduğu belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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