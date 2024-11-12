Yeni Zelanda Başbakanı Özür Diledi: İstismara Uğrayanların Acısı Resmen Tanındı

Başbakan Christopher Luxon'dan Tarihi Özür

Yeni Zelanda'nın Başbakanı Christopher Luxon, 1950 ile 2019 yılları arasında devlet veya kilise bakımı altında istismara uğrayan yüz binlerce çocuk ve yetişkin için resmen özür diledi. Parlamento'da yaptığı konuşmada, 70 yıl boyunca istismara maruz kalan mağdurlar ve aileleri için dönemin acılarını kabul etti.

Resmi Özür ve Derin Üzüntü