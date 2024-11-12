Yeni Zelanda Başbakanı Özür Diledi: İstismara Uğrayanların Acısı Resmen Tanındı

Başbakan Christopher Luxon'dan Tarihi Özür
Yeni Zelanda'nın Başbakanı Christopher Luxon, 1950 ile 2019 yılları arasında devlet veya kilise bakımı altında istismara uğrayan yüz binlerce çocuk ve yetişkin için resmen özür diledi. Parlamento'da yaptığı konuşmada, 70 yıl boyunca istismara maruz kalan mağdurlar ve aileleri için dönemin acılarını kabul etti.
Resmi Özür ve Derin Üzüntü
Luxon, "Bugün bu özrü hem kendi adıma hem de önceki hükümetler adına yapıyorum" diyerek, Yeni Zelanda'nın mağdurlar için daha iyisini yapmamış olmasından dolayı derin üzüntü Başbakan, istismarcıların adalet önüne çıkarılmadığı için de özür dileyerek, "Korkunçtu. Yürek parçalayıcıydı. Yanlıştı ve asla yaşanmamalıydı" ifadelerini kullandı. Yeni Zelanda'nın Kraliyet Soruşturma Komisyonu'nun 1950-2019 yılları arasında devlet veya kilise bakımındaki 655 bin kişiden yaklaşık 200 bin çocuk ve yetişkinin istismara maruz kaldığını tespit etti. Raporda, istismara uğrayanların büyük çoğunluğunun yerli halk Maoriler olduğu ve istismarın boyutunun "tahmin edilemez" olduğu belirtildi. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Adaletin Yerine Gelmemesi
Kraliyet Soruşturma Komisyonu Raporu
Başbakan, istismarcıların adalet önüne çıkarılmadığı için de özür dileyerek, "Korkunçtu. Yürek parçalayıcıydı. Yanlıştı ve asla yaşanmamalıydı" ifadelerini kullandı.
Yeni Zelanda'nın Kraliyet Soruşturma Komisyonu'nun 1950-2019 yılları arasında devlet veya kilise bakımındaki 655 bin kişiden yaklaşık 200 bin çocuk ve yetişkinin istismara maruz kaldığını tespit etti. Raporda, istismara uğrayanların büyük çoğunluğunun yerli halk Maoriler olduğu ve istismarın boyutunun "tahmin edilemez" olduğu belirtildi.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.