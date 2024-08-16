Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yeni Zelanda'da Yardım Derneği Tarafından Hatalı Dağıtılan Metamfetaminli Şekerler Tespit Edildi

Auckland'daki yardım derneği, ölümcül dozda metamfetamin içeren şekerlerin dağıtımında hata yaptı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:01
Yeni Zelanda'da Yardım Derneği Tarafından Hatalı Dağıtılan Metamfetaminli Şekerler Tespit Edildi

Yeni Zelanda'da Şok Olay

Yeni Zelanda Polisi, Auckland bölgesinde bir yardım kuruluşunun yanlışlıkla dağıttığı ölümcül dozda metamfetamin içeren şekerler tespit etti.

Polis Müfettişi Açıklama Yaptı

Yerel basında yer alan habere göre, Glenn Baldwin isimli polis müfettişi, Auckland City Mission adındaki yardım derneği tarafından dağıtılan şekerlerin 65 adetinin bulunduğunu belirtti.

Müfettiş Baldwin, dağıtılan şekerlerden 41'inin toplandığını ve geri kalan 24 şekeri almak için polis ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Ailelerin Tepkisi

Baldwin, bazı ailelerin elindeki şekerleri atmaya karar verdiğini ve bu durum üzerine diğer ailelerle irtibata geçmeye çalıştıklarını ifade etti.

Soruşturma Devam Ediyor

Daha fazla bilgiye ulaşamadıklarını belirten Baldwin, distribütörler ile bağlantının nasıl gerçekleştiği konusunda çok yönlü bir soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Auckland City Mission'dan Açıklama

Yardım kuruluşu, resmi açıklamasında bu tehlikeli şekerlerin anonim bir kişi tarafından derneğe bağışlandığını bildirmişti.

Yapılan testlerde, şekerlerin her birinin yüksek miktarda metamfetamin içerdiği ve bunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.

Sonuç olarak, tadına bakan üç kişinin hastaneye başvurmuş olduğu ancak daha sonra taburcu olduğu bilgisi geldi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!