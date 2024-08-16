Yeni Zelanda'da Yardım Derneği Tarafından Hatalı Dağıtılan Metamfetaminli Şekerler Tespit Edildi

Yeni Zelanda'da Şok Olay

Yeni Zelanda Polisi, Auckland bölgesinde bir yardım kuruluşunun yanlışlıkla dağıttığı ölümcül dozda metamfetamin içeren şekerler tespit etti.

Polis Müfettişi Açıklama Yaptı

Yerel basında yer alan habere göre, Glenn Baldwin isimli polis müfettişi, Auckland City Mission adındaki yardım derneği tarafından dağıtılan şekerlerin 65 adetinin bulunduğunu belirtti.

Müfettiş Baldwin, dağıtılan şekerlerden 41'inin toplandığını ve geri kalan 24 şekeri almak için polis ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Ailelerin Tepkisi

Baldwin, bazı ailelerin elindeki şekerleri atmaya karar verdiğini ve bu durum üzerine diğer ailelerle irtibata geçmeye çalıştıklarını ifade etti.

Soruşturma Devam Ediyor

Daha fazla bilgiye ulaşamadıklarını belirten Baldwin, distribütörler ile bağlantının nasıl gerçekleştiği konusunda çok yönlü bir soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Auckland City Mission'dan Açıklama

Yardım kuruluşu, resmi açıklamasında bu tehlikeli şekerlerin anonim bir kişi tarafından derneğe bağışlandığını bildirmişti.

Yapılan testlerde, şekerlerin her birinin yüksek miktarda metamfetamin içerdiği ve bunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.

Sonuç olarak, tadına bakan üç kişinin hastaneye başvurmuş olduğu ancak daha sonra taburcu olduğu bilgisi geldi.