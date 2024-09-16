DOLAR
33,99 0%
EURO
37,84 0%
ALTIN
2.818,25 0%
BITCOIN
1.965.644,3 0%

Yeni Zelanda'da 'Yılın Kuşu' Ödülünü Sarı Gözlü Penguen Kazandı

Yeni Zelanda'da 2024 Yılın Kuşu ödülünü sarı gözlü penguen Hoiho kazandı. Yarışma, farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:02
Yeni Zelanda'da 'Yılın Kuşu' Ödülünü Sarı Gözlü Penguen Kazandı

Yeni Zelanda'da Hoiho Birinci Oldu

2024 Yılın Kuşu yarışmasında Hoiho, bilinen adıyla sarı gözlü penguen birincilik ödülünü almaya layık görüldü.

Yarışmanın Detayları

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, yarışma Forest & Bird (Yeni Zelanda Kraliyet Ormanı ve Kuş Koruma Derneği) tarafından düzenlenmekte. Bu yıl yapılan yarışmaya katılım ise oldukça yoğun oldu, 52 binden fazla kişi oy kullandı.

Hoiho'nun Önemi

Hoiho, 6 bin 328 oy alarak bu yılın kazananı oldu. Bu penguen türü, 2019 yılında da aynı ödülü kazanmıştı.

Nesli Tükenme Tehlikesi Altında

Forest & Bird, Hoiho'nun neslinin tükenme tehdidi altında olduğunu ve son 15 yıl içinde nüfusun %78 oranında azaldığını vurguladı.

Farkındalık Yaratma Amacı

Yılın Kuşu yarışması, 2005 yılından bu yana, nesli tükenme tehlikesi altındaki yerli kuşlara dikkat çekmek için düzenlenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İşte amca, anne, yenge ve abinin Narin'i öldürmeye karar verdikleri an: Ahırda bakın neye şahit olmuş
2
Narin Güran Soruşturmasında ŞOKE EDEN DETAY: Anne Yüksel Güran'ın Kaydedilen Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu
3
Tokat'ta Öğretmene Darp Girişimi: Veli Gözaltında
4
Hamas, Eriha'daki Saldırıyı Tehcir Girişimi Olarak Nitelendirdi
5
Isparta'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
6
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti
7
Depremzede Öğrenciler 'Benim Hikayem Projesi' ile Kamerayla Tanıştı

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor