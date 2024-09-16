Yeni Zelanda'da 'Yılın Kuşu' Ödülünü Sarı Gözlü Penguen Kazandı

Yeni Zelanda'da Hoiho Birinci Oldu

2024 Yılın Kuşu yarışmasında Hoiho, bilinen adıyla sarı gözlü penguen birincilik ödülünü almaya layık görüldü.

Yarışmanın Detayları

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, yarışma Forest & Bird (Yeni Zelanda Kraliyet Ormanı ve Kuş Koruma Derneği) tarafından düzenlenmekte. Bu yıl yapılan yarışmaya katılım ise oldukça yoğun oldu, 52 binden fazla kişi oy kullandı.

Hoiho'nun Önemi

Hoiho, 6 bin 328 oy alarak bu yılın kazananı oldu. Bu penguen türü, 2019 yılında da aynı ödülü kazanmıştı.

Nesli Tükenme Tehlikesi Altında

Forest & Bird, Hoiho'nun neslinin tükenme tehdidi altında olduğunu ve son 15 yıl içinde nüfusun %78 oranında azaldığını vurguladı.

Farkındalık Yaratma Amacı

Yılın Kuşu yarışması, 2005 yılından bu yana, nesli tükenme tehlikesi altındaki yerli kuşlara dikkat çekmek için düzenlenmektedir.