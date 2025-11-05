Yeniceliler TBMM'de Birlik ve Yatırım Talepleri

Karabük Yenice dernek başkanları ve temsilcileri TBMM'de milletvekilleriyle bir araya gelerek Yenice'nin sorunları, yatırımları ve projelerini görüştü.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:02
Ziyarette Yenice'nin sorunları ve projeleri masaya yatırıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinin dernek başkanları ve temsilcileri, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde milletvekilleriyle bir araya geldi. Ziyarette Yenice'nin sorunları, beklentileri ve geleceğe yönelik projeler karşılıklı olarak ele alındı.

Toplantıda yer alan isimler arasında Karabük Yeniceliler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı F. Fatih Arslan, Zonguldak Yeniceliler Eğitim, Kültür, Spor ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Şık, İstanbul Yortan ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ekrem Dereli, İstanbul Marmara Karabük Yenice Kelemenliler Derneği Başkanı Hilmi Cıbır, Ankara Karabük Yeniceliler Derneği Başkanı Yetkin Cinkavuk, Karadeniz Ereğli Yeniceliler Derneği Başkanı Şener Mısırlı, Ankara’da Yaşayan Yeniceliler Platformu Sözcüsü Ali Koymatçık, Yortanspor Kulüp Başkanı İsa Dereli, Ergenekon Mahallesi Muhtarı Sabahattin Çorbacı ve Soğuksu Mahallesi Muhtarı Serkan Beşevli ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Heyet, TBMM'de Karabük Milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve Cevdet Akay'ı ziyaret etti. Ziyarete önceki dönem Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu da katıldı. Görüşmelerde Yenice'nin altyapı, yatırım ve bölgesel kalkınma talepleri üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Program kapsamında heyet, Ankara Karabüklüler Vakfı'nı da ziyaret ederek başkentte yaşayan Yeniceliler ile buluştu. Buluşmaya Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin ve Vakıf Başkanı Nizamettin Yücel de katıldı.

Dernek başkanları, bölge milletvekillerine Meclis'in yeni yasama yılı dolayısıyla "hayırlı olsun" dileklerini ileterek Yenice'nin geleceğine dair temennilerini paylaştı. Katılımcılar birlik ve beraberlik vurgusu yaparak organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca bölge yatırımları için gayret gösteren milletvekillerine ilgi ve samimi yaklaşımlarından dolayı şükran sunuldu.

