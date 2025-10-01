Yeniden Refah'lı Bekin: Trump'ın Gazze Planı 'Dayatmacı' ve Tehlikeli

Meclis'te eleştiriler: Plan Filistinlilere olumlu madde sunmuyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını diledi. Bekin, hem "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda beklenen adımlar hem de vatandaşların ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi bakımından yoğun bir dönem yaşayacaklarına inandığını belirtti.

Bekin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu 20 maddelik plana ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Planı "tuzaklarla dolu" olarak nitelendiren Bekin, metnin Filistin halkı açısından olumlu bir içerik taşımadığını savundu.

Gazze'nin egemenliğinin tehlikeye atıldığını vurgulayan Bekin, şu değerlendirmeyi yaptı: "Siyonist İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı meşrulaştıran ve güvenlik çemberi adı altında işgal planını aynen sürdürmeye devam edecek olması son derece tehlikeli olup, Filistinlilerin kontrolünde olmayacak bir Gazze'nin egemenliğinden söz etmek mümkün değildir. Bize göre ikinci Sevr'i çağrıştıran bu dayatmacı barış anlaşmasının Filistinlilere yönelik hiçbir olumlu madde içermediği açıkça ortadadır."

Bekin ayrıca, Müslüman ülkelerin yönetimlerinin İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı adım atmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.