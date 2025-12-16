Yenidoğan Bebek Uçak Ambulansla Konya'ya Sevk Edildi

Van'dan Selçuklu Üniversitesi Hastanesi'ne güvenli nakil

Van'da tedavi gören yenidoğan bebek, uçak ambulansla Konya'daki Selçuklu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğuştan kalp hastalığı tanısıyla takip edilen bebeğin, ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle nakline karar verildi.

Kararın ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı uçak ambulans, Van Ferit Melen Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanına kara ambulansıyla getirilen hasta bebek, burada sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla uçak ambulansa alındı.

Transfer işlemleri sorunsuz şekilde tamamlandı ve yenidoğan bebek, tedavisinin devamı için Konya Selçuklu Üniversitesi Hastanesi'ne intikal ettirildi.

