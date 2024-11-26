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Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuksuz Sanıklar Savunma Yapıyor

İstanbul'da bebek ölümlerine neden olduğu iddia edilen 'Yenidoğan çetesi' davanın duruşması sürüyor. Tutuksuz sanıklar savunmalarını yapıyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:04
Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuksuz Sanıklar Savunma Yapıyor

Gözler Yenidoğan Çetesi Davasında

İstanbul'da, "Yenidoğan çetesi" olarak bilinen davanın duruşması 7. gününde devam ediyor. 47 sanığın yargılandığı davada, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddia ediliyor.

Duruşmaya Katılım

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin adliyenin konferans salonunda gerçekleştirdiği duruşmada, organize suç örgütü elebaşı Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Basın mensupları da duruşmayı izlemeye geldi.

18 Kasım Pazartesi günü başlayan duruşmada, 22 tutuklunun savunmaları tamamlandıktan sonra, tutuksuz sanıkların beyanlarına geçildi. Bu oturumda tutuksuz sanıklardan hemşire Ecem Koç, savunma yapma fırsatı buldu.

İddianamenin Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, suç örgütünün elebaşı Fırat Sarı'nın ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in, hasta bebeklerin durumunu olduğundan daha ağır göstererek SGK'den yüksek ödeme alınmasını sağladıkları belirtiliyor. Ayrıca, uygun sağlık hizmeti alması gereken bebeklerin, karlı görünen hastanelere sevk edildiği ifade ediliyor.

Ceza İstemleri ve Ağır Yargılamalar

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için beş yıl içinde 10 bebeğin ölümü nedeniyle çok sayıda suçlamada bulunulmuş, toplamda 582 yıl 9 ay hapis cezası talep edilmiştir. Diğer sanıklar için de benzer ağır ceza istemleri öngörülmektedir.

Bu süreçte, İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da ise 1 hastanenin ruhsatı iptal edildi ve hastalar kamu hastanelerine sevk edildi. Yenidoğan çetesine yönelik yapılan soruşturma kapsamında, davayı yürüten savcı Y.E. de tehdit edilerek tutuklanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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