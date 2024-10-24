Yenidoğan Yoğun Bakımının Kahramanları: Uzman Ekipler ve Ailelerin Umudu

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde hayat mücadelesi

Dünyaya vaktinden önce gelen veya sağlık sorunlarıyla doğan bebekler, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde uzman ellerde hayata tutunuyor.

Prof. Dr. Güner Karatekin'in Açıklamaları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Karatekin, bu bebeklerin tedavi sürecinin uzmanlık gerektirdiğini belirterek, "Ailelerle doğum öncesi risklerin değerlendirmesini yapıyoruz,” dedi. Ayrıca, yenidoğan servisinin haftanın yedi günü, günün 24 saati hizmet verdiğine dikkat çekti.

Manevi Değerler ve Uzmanlık Gereksinimi

Karatekin, işlerinin maddi bir değerle ölçülemeyeceğini vurgulayarak, "500 gramlık bir bebeği sağlıklı olarak taburcu ettiğimizde toplumumuzun geleceğine katkı sağlıyoruz," dedi.

Klinikte Sağlanan Kapsamlı Bakım

Neonatoloji Kliniği Sorumlu Hemşiresi Fatma Hacıoğlu, yenidoğan hemşireliğinin profesyonel bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti. Ayrıca, her bir hastaya özveriyle baktıklarını ve ailelerle sürekli iletişimde bulunduklarını belirtti.

Bebeklerin İhtiyaçlarına Duyarlılık

Hemşire Fatma Örkcü, bebeklerin ihtiyaçlarını anlamak için onlara gözlerinde bakarak bakım sağladıklarını söylerken, taburcu edilen bebeklerin aileleriyle kavuşturmanın büyük bir zevk olduğunu kaydetti.

Ailelerin Duygusal Destek Arayışı

Bebeğinin kuvözde tedavi gördüğü süreçte yaşadığı zorlukları anlatan Anne Elanur Günaydın, "Zeynep Kamil Hastanesi’nde olduğum için çok şanslıyım, doktorlar ve hemşireler her zaman güler yüzlü ve destekçi," diyerek ebeveynlerin hissettiklerini dile getirdi.