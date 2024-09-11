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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Seferler Yeniden Başladı

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki teknik arıza giderildi, seferler normale döndü.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 22:05
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Seferler Yeniden Başladı

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Seferler Normale Döndü

İstanbul'da önemli bir ulaşım bileşeni olan Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen teknik arıza sonrasında seferler artık normale döndü.

Teknik Arıza ve Etkileri

Metro İstanbul, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında yaşanan teknik aksamalar nedeniyle seferlerin Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında gerçekleştirildiğini bildirmişti. Arıza dolayısıyla metro duraklarının yoğun bir şekilde dolduğu gözlemlendi.

Yolcuların Alternatif Çözümleri

Yenikapı durağındaki bazı yolcuların yoğunluktan kaçınmak için yürüyerek Vezneciler durağına geçerek yolculuklarına devam ettikleri görüldü. Vezneciler durağında ise yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin çalışmadığı dikkat çekti.

Seferlerin Normale Dönmesi

Yapılan ikinci açıklamada ise, M2 hattındaki teknik arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden normale döndüğü ifade edildi. Yolcuların rahat bir şekilde ulaşım sağlaması için gerekli tüm önlemler alındı.

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