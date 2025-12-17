DOLAR
Yenişehir'de 92 Camide Üç Aylar Öncesi Temizlik Seferberliği

Yenişehir Belediyesi, üç aylar öncesi ilçe genelindeki 92 camide kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:14
Yenişehir Belediyesi, üç ayların manevi iklimine girilmesiyle birlikte ilçe genelindeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Belediye ekipleri, vatandaşların ibadetlerini temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirebilmeleri amacıyla çalışmaları titizlikle sürdürüyor.

Geniş kapsamlı temizlik çalışmaları

Program dâhilinde her gün farklı ibadethanelerde yapılan temizliklerde camilerin iç ve dış alanları detaylı şekilde temizleniyor. Çalışmalar kapsamında 92 caminin halıları hijyen kurallarına uygun biçimde yıkanıp dezenfekte ediliyor; avizeler, pencereler, mihrap, minber ve kürsü gibi bölümler de özenle temizlenerek ibadete hazır hale getiriliyor.

Başkan Özel'in açıklaması

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

"Yenişehir Belediyesi olarak rutin temizlik çalışmalarımızın yanı sıra, ilçemizde bulunan 92 camimizin halılarının yıkanması ve genel temizliğini üç aylar öncesinde titizlikle gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Amacımız, hemşehrilerimizin ibadetlerini hijyenik, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yapabilmelerini sağlamak. Bu anlayışla ibadethanelerimize yönelik temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul eylesin."

Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlar, üç aylar boyunca ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirebilecekleri sağlıklı ve ferah ortamlara kavuşuyor.

