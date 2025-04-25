Yenişehirlioğlu, Çankırı Kitap Günleri'nde Kitapseverlerle Buluştu

Yenişehirlioğlu, Edebiyatın Gücüne Dikkat Çekti

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Çankırı Kitap Günleri kapsamında kitapseverlerle bir araya geldi. Atatürk Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da bir konuşma yaptı. Akbaşoğlu, etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocuklara ve Gençlere Hitap Etti

Akbaşoğlu, etkinliğin önemine değinerek, insanlık aleminin değerlerini yaymanın gerekliliğini vurguladı. "Sekiz milyarlık bir yaşama sahası olarak, medeniyet değerlerimizi bütün dünyaya ulaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu'ndan Okuma Tavsiyeleri

Yenişehirlioğlu, etkinlikte kişisel gelişim açısından roman okumanın önemini anlattı. "Edebiyatın en güçlü dalıdır romancılık. Romanlar, farklı coğrafyaları ve insanları tanıtmada bize yardımcı olur" diyen Yenişehirlioğlu, gerçek edebiyatın zenginliğini vurguladı. Okuyuculara dünya ve Türk klasiklerini okumalarını önerdi.

Okuma Alışkanlığına Vurgu

Öğrencilere, okul kitaplarının dışında ayda en az üç kitap okumalarını tavsiye eden Yenişehirlioğlu, "Okumak, bizi güçlendirecek ve kendimize olan inancımızı artıracak" şeklinde konuştu. Çankırı Kitap Fuarı'nın kültürel faaliyetler açısından büyük bir fırsat olduğunu da belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (sağ 4), Çankırı Kitap Günleri kapsamında kitapseverlerle bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (sağ 4), Çankırı Kitap Günleri kapsamında kitapseverlerle bir araya geldi.