Yerli Askeri Motorlarda Yeni Dönem: Kara, Hava, Deniz ve Füzelere Milli Güç

Türk savunma sanayisi, örtülü ve açık ambargolara rağmen tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda motor teknolojilerinde hızlı bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından paylaşılan bilgiler, kara, hava, deniz ve füze sistemleri için sürdürülen yerli motor projelerinin somut sonuçlar verdiğini ortaya koyuyor.

Strateji ve Yol Haritaları

Motor geliştirme çalışmaları; Gaz Türbinli Motor Yol Haritası, Kara Araçları İçin Güç Grubu Yol Haritası, Milli Dizel Deniz Motorları Yol Haritası ve Milli Deniz Tipi Elektrikli Tahrik Sistemleri Yol Haritası kapsamında planlanıyor. Bu stratejik çerçeve ile kritik alt sistemlerde dışa bağımlılığın sonlandırılması hedefleniyor.

Kara Sistemleri

Karada yürütülen projelerde önemli entegrasyon ve test aşamaları tamamlandı. VURAN ve KİRPİ kara araçlarına TUNA motoru entegrasyonu yapıldı ve yerli motorlu araçlar envantere girdi. Tank taşıyıcı ve lojistik amaçlı geliştirilen AZRA Gen-2 test faaliyetleri başarıyla sürüyor. Yeni nesil paletli araçlar için geliştirilen UTKU motoru ile ALTAY tankı için tasarlanan BATU motorunun geliştirme ve test faaliyetleri tamamlandı; her iki motorun transmisyon testleri de başarılı şekilde devam ediyor.

Hava Platformları

İnsansız hava araçlarında yerli motor yetkinlikleri güçlendi: Bayraktar TB3'ü besleyen PD200 motoru envantere girdi. ANKA ve AKSUNGUR'a entegre edilen PD170 için testler sürdürülüyor. KARGI İHA için geliştirilen PG50 ile bağımsız kabiliyetler elde edildi. Helikopter platformunda ise GÖKBEY için geliştirilen milli TS1400 turboşaft motorunun sertifikasyon testleri ve seri üretim çalışmaları başarıyla yürütülüyor.

Deniz ve Sualtı Sistemleri

Deniz platformlarına yönelik entegrasyonlarda da önemli adımlar atıldı: Marlin SİDA için LEVEND motoru, ULAQ SİDA için Marin X7 entegrasyonları tamamlandı. MİLGEM gemileri için MAVİ BATU bağımsız çözümünün hayata geçirilmesi amacıyla test faaliyetleri tamamlandı.

Füze ve Mühimmat Motorları

Füze ve mühimmatlarda da yerli motorlar kullanılıyor: ATMACA ve SOM için KTJ3200, ÇAKIR için KTJ1750, KARA ATMACA için KTJ3700 jet motorları geliştirildi ve başarıyla sahada kullanılıyor. Ayrıca yeni nesil füze motorları geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Jet Motorları ve İleri Seviye Geliştirmeler

İleri aşama motor projelerinde önemli gelişmeler kaydedildi: ANKA-III için geliştirilen TF6000 turbofan motoru başarıyla çalıştırıldı. KIZILELMA için TF10000 geliştirme çalışmaları sürüyor. Milli Muharip Uçak KAAN'ın ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için yürütülen geliştirme faaliyetleri de başarıyla ilerliyor.

Bu geniş proje portföyü ile Türkiye, kara, hava, deniz ve füze sistemlerinde ihtiyaç duyulan kritik motor kabiliyetlerini giderek yerli ve milli imkanlarla karşılamaya başladı.