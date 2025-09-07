Yerlikaya'dan Özgür Özel'in Sokak Çağrısına Sert Uyarı
İçişleri Bakanı, mahkeme kararlarını hatırlatarak kamu düzeni vurgusu yaptı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısına ilişkin açıklamayı NSosyal hesabından paylaştı.
Açıklamada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulların görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine geçici kurul atandığını anımsatan Yerlikaya, mahkeme kararlarını yok saymaya yönelik girişimlere karşı çıktığını belirtti.
Yerlikaya, "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.
"Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."