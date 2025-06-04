Yeşilçam'ın Efsanesi 'Adile' Filmi Basınla Buluştu

'Adile' Filmi Basınla Buluştu

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği 'Adile' filmi, usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını beyaz perdeye taşıyarak Yeşilçam sinemasına yeni bir soluk getiriyor.

Meltem Kaptan ve Diğer Oyuncuların Açıklamaları

Meltem Kaptan’ın başrol oynadığı BKM yapımı filmde, Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Gazanfer Özcan, Müjde Ar, Ayşen Gruda gibi Yeşilçam’ın önemli simaları canlandırılıyor. Ses 1885 Tiyatrosu’nda düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen oyuncular, set süreçlerine ve karakterlerine dair bilgiler verdiler.

Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaptan, film hakkında "Çok sıcak bir film geliyor. Adile zaten sıcak bir kadın. Gülüşüne kafa yordum; nefes almadan gülüyor. O uzun bakışmalar, sevgi halini geri getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Müjde Ar karakterine hayat veren Seda Bakan ise, "Filmin bize Yeşilçam'a ışınladığını düşünüyorum. Meltem’in enerjisi çok yüksek!" şeklinde konuşarak, Müjde Ar ile olan hislendirici deneyimlerini paylaştı.

Özel Bağlar ve Kimlikler

Gazanfer Özcan'ı canlandıran Tarık Ündüz, dedesini oynamanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. "Dedemin ölmeden önce taktığı saatle buraya geldim” diyerek mirasın önemi üzerinde durdu.

Tarık Akan'ı canlandıran Çetin Lale, Yeşilçam'ın ışıkları altında olmaktan duyduğu mutluluğu aktarırken, Kemal Sunal'ı canlandıran Berkay Tulumbacı, onun gibi birini oynamanın zorluğuna dikkat çekti.

İnanç ve Dayanışma

Ayşen Gruda'yı canlandıran Elif Nur Kerkük, Gruda ile çalışma fırsatını yakalayarak çok güzel paylaşımlar yaşadıklarını söyledi. Münir Özkul rolündeki Levent Can ise, projenin kendisinde yarattığı stresin üstesinden Çağan Irmak’ın varlığı ile geldiğini belirtti.

Filmde Şevkiye May rolünü üstlenen Tülin Özen, "Anlatmak istediğimiz dönem öncesinin kadın oyuncusuyum. Dayanışma içerisinde olduğumuz bu hikaye çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Güçlü Bir Proje

Oyuncular, filmde herkesin tanıdığı bir karakter ile buluşmanın yanı sıra senaryonun toplumsal meseleleri mizah yoluyla ele aldığını belirttiler. Deniz Cengiz, Gazanfer Özcan’ın torunuyla oynadıklarını vurgularken, "Nermin Hanım’ın senaryosuna inandık ve Çağan Hoca’nın yönetiminde kendimizi emin ellerde hissettik" dedi.

Özgürcan Çevik, Adile Naşit isminin ve yaşadıklarının bir araya gelebileceği bir projenin gücüngün üzerinde durdu. Her oyuncu, filmin kendi hayatlarına kattığı anlamı ve güçlü bir ekip ile çalışmanın mutluluğunu dile getirerek, projenin önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği, usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını konu alan "Adile" filmi Yeşilçam sinemasını beyaz perdeye taşıyacak. Ses 1885 Tiyatrosu'nda düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen oyuncular, set süreçleri ve karakterlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği, usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını konu alan "Adile" filmi Yeşilçam sinemasını beyaz perdeye taşıyacak. Ses 1885 Tiyatrosu'nda düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen oyuncular, set süreçleri ve karakterlere ilişkin açıklamalarda bulundu.