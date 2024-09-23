Yıl Sonuna Kadar 30 Bin Köy Evi Hak Sahiplerine Teslim Edilecek

30 Bin Köy Evinin Teslimatı Hedefleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl içinde 30 bin köy evinin hak sahiplerine ulaştırılmasının planlandığını duyurdu.

Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmaları

Bakanlığın açıklamasına göre, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede yeniden inşa ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte, depremden etkilenen illerin şehir merkezlerinde yıkılan evlerin yerine sosyal donatılarla donatılmış yeni yaşam alanları oluşturulurken, köyler de yeniden inşa ediliyor.

Köy Evi İhaleleri ve İnşaat Süreci

Bugüne kadar 60 bin köy evinin ihalesini gerçekleştiren Bakanlık, 105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için yoğun bir şekilde çalışıyor. Yıl sonuna kadar 30 bin köy evinin hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Bakan Murat Kurum’un Açıklamaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınladı. Kurum, şunları belirtti:

"Devletimiz ve hükümetimiz güçlüdür. Bize güvenen vatandaşlarımızı asla yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Hatay'a bağlı köylerde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza tek katlı, yöresel mimariye uygun, depreme dayanıklı ve modern konutlar teslim ediyoruz. Gözünüz aydın, haneniz şen olsun."