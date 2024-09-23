DOLAR
34,14 -0,13%
EURO
38,13 0,01%
ALTIN
2.882,9 -0,3%
BITCOIN
2.172.647,09 -0,76%

Yıl Sonuna Kadar 30 Bin Köy Evi Hak Sahiplerine Teslim Edilecek

2023 yılı sonuna kadar 30 bin köy evinin depremzede hak sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:16
Yıl Sonuna Kadar 30 Bin Köy Evi Hak Sahiplerine Teslim Edilecek

30 Bin Köy Evinin Teslimatı Hedefleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl içinde 30 bin köy evinin hak sahiplerine ulaştırılmasının planlandığını duyurdu.

Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmaları

Bakanlığın açıklamasına göre, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede yeniden inşa ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte, depremden etkilenen illerin şehir merkezlerinde yıkılan evlerin yerine sosyal donatılarla donatılmış yeni yaşam alanları oluşturulurken, köyler de yeniden inşa ediliyor.

Köy Evi İhaleleri ve İnşaat Süreci

Bugüne kadar 60 bin köy evinin ihalesini gerçekleştiren Bakanlık, 105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için yoğun bir şekilde çalışıyor. Yıl sonuna kadar 30 bin köy evinin hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Bakan Murat Kurum’un Açıklamaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınladı. Kurum, şunları belirtti:

"Devletimiz ve hükümetimiz güçlüdür. Bize güvenen vatandaşlarımızı asla yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Hatay'a bağlı köylerde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza tek katlı, yöresel mimariye uygun, depreme dayanıklı ve modern konutlar teslim ediyoruz. Gözünüz aydın, haneniz şen olsun."

İLGİLİ HABERLER

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündemde Öne Çıkanlar: 23 Eylül 2024'te Yapılacak Faaliyetler
2
Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü: İki Pilot Hayatını Kaybetti
3
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Artıyor
4
Bolu Dağı'nda Sağanak Yağmur Ulaşımı Zorlaştırdı
5
Narkoçelik-40 Operasyonunda 4 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
6
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Haftaya Başlarken
7
Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları