Yıldırım: '40 Yıllık Terör Bitti, Türk Dünyası'nın Yüzyılı Geliyor'

Binali Yıldırım'dan Önemli Açıklamalar

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da düzenlenen AK Parti Teşkilat Toplantısında önemli konuşmalara imza attı. Yıldırım, "40 yıllık terör bitti. Terörsüz Türkiye. Liderimiz '21. yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak' dedi. Ben bir adım daha ileri gidiyorum. Türk Dünyası'nın yüzyılı olacak," ifadelerini kullandı.

Coğrafyamızın Önemi

Yıldırım, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çekerek, kuzeyinde ve güneyinde savaşların sürdüğünü belirtti. "Türkiye'nin sorumluluğu 780 bin kilometrekare toprakla sınırlı değil; 2 milyar Müslümanın gözünün Türkiye'de olduğunu kesinlikle unutmamalıyız," dedi. Ayrıca, İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği eylemler ile ilgili olarak büyük tehditler olduğuna vurgu yaptı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Binali Yıldırım, ülke içinde ve dışında ciddi tehditlerle karşı karşıya olunduğunu vurgulayarak, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeliyiz; ayrışma nedeni olarak değil," ifadelerini kullandı. Ayrıca, bunun temellerinin birlik ve beraberliğe dayandığına dikkat çekti.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Yıldırım, "Bugünlerde ülkemiz üzerinde dolaşan kara bulutların, emperyal ve sömürgeci güçlerin kirli emellerine karşı da uyanık olmamız gerekiyor. Türkiye artık Asya'nın ve Avrupa'nın geçiş noktasında, tarihi başarılarla dolu bir ülke olarak sorumluluğu daha da artıyor," dedi.

Tarihsel Sorumluluk

Yıldırım, Adriyatik'ten Baykal Gölü'ne kadar uzanan 20 milyon kilometrekarelik coğrafyada Türkiye'nin sorumluluk taşıdığını belirtti. "Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı olarak gittiğimde, insanların gözünde 'Türkiye' deyince parıltıyı görüyorum. Onlar artık bağımsızlıklarını kazandıkları için son 30 yılda yönleri hep Türkiye'ye döndü," şeklinde konuştu.

Toplantıda, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı ve ilçe belediye başkanları ile teşkilat mensupları da yer aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan İl Başkanlığının düzenlediği "Teşkilat Toplantısı"na katıldı. Yıldırım, burada konuşma yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan İl Başkanlığının düzenlediği "Teşkilat Toplantısı"na katıldı. Yıldırım, burada konuşma yaptı.