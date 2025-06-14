DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.097.966,39 -0,04%

Yıldırım: '40 Yıllık Terör Bitti, Türk Dünyası'nın Yüzyılı Geliyor'

Binali Yıldırım, Erzincan'da '40 yıllık terör bitti' diyerek Türk Dünyası'nın yeni yüzyılına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 00:46
Yıldırım: '40 Yıllık Terör Bitti, Türk Dünyası'nın Yüzyılı Geliyor'

Binali Yıldırım'dan Önemli Açıklamalar

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da düzenlenen AK Parti Teşkilat Toplantısında önemli konuşmalara imza attı. Yıldırım, "40 yıllık terör bitti. Terörsüz Türkiye. Liderimiz '21. yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak' dedi. Ben bir adım daha ileri gidiyorum. Türk Dünyası'nın yüzyılı olacak," ifadelerini kullandı.

Coğrafyamızın Önemi

Yıldırım, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çekerek, kuzeyinde ve güneyinde savaşların sürdüğünü belirtti. "Türkiye'nin sorumluluğu 780 bin kilometrekare toprakla sınırlı değil; 2 milyar Müslümanın gözünün Türkiye'de olduğunu kesinlikle unutmamalıyız," dedi. Ayrıca, İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği eylemler ile ilgili olarak büyük tehditler olduğuna vurgu yaptı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Binali Yıldırım, ülke içinde ve dışında ciddi tehditlerle karşı karşıya olunduğunu vurgulayarak, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeliyiz; ayrışma nedeni olarak değil," ifadelerini kullandı. Ayrıca, bunun temellerinin birlik ve beraberliğe dayandığına dikkat çekti.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Yıldırım, "Bugünlerde ülkemiz üzerinde dolaşan kara bulutların, emperyal ve sömürgeci güçlerin kirli emellerine karşı da uyanık olmamız gerekiyor. Türkiye artık Asya'nın ve Avrupa'nın geçiş noktasında, tarihi başarılarla dolu bir ülke olarak sorumluluğu daha da artıyor," dedi.

Tarihsel Sorumluluk

Yıldırım, Adriyatik'ten Baykal Gölü'ne kadar uzanan 20 milyon kilometrekarelik coğrafyada Türkiye'nin sorumluluk taşıdığını belirtti. "Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı olarak gittiğimde, insanların gözünde 'Türkiye' deyince parıltıyı görüyorum. Onlar artık bağımsızlıklarını kazandıkları için son 30 yılda yönleri hep Türkiye'ye döndü," şeklinde konuştu.

Toplantıda, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı ve ilçe belediye başkanları ile teşkilat mensupları da yer aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan İl...

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan İl Başkanlığının düzenlediği "Teşkilat Toplantısı"na katıldı. Yıldırım, burada konuşma yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan İl...

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan İl Başkanlığının düzenlediği "Teşkilat Toplantısı"na katıldı. Yıldırım, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Semerkant'ta 'Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan' Paneli Gerçekleşti
2
Özbekistan'da Yesevi Yolu ve Mirası Paneli Gerçekleşti
3
İDDEF, 3 Milyonu Aşkın İhtiyaç Sahibine Kurban Etleri Ulaştırdı
4
Hatay'da Tekstil Atölyesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
5
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne Ziyaret
6
Tokat'ta Kıbrıs Gazisi Faik Erekiçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor