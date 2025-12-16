Yılın Basın Fotoğrafları'nda 25 Ödül: İHA Muhabirleri 5 Ödülle Öne Çıktı

TFMD Yılın Basın Fotoğrafları'nda 25 Ödül Sahiplerini Buldu

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında toplam 25 ödül düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Ödül töreni Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Yarışmaya 547 foto muhabiri katıldı ve yaklaşık 6 bin fotoğraf titizlikle değerlendirildi. Altı farklı kategoride 22 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödül almaya hak kazandı. İhlas Haber Ajansı (İHA) foto muhabirleri çekimleriyle toplam 5 ödül elde etti.

İHA muhabirlerinin ödülleri

İsmail Coşkun İHA adına 3 ödül kazandı. Coşkun'un Suriye devrimi fotoğrafları; Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı, Günlük Yaşam Fotoğrafı İkinciliği ve Jüri Özel Ödülü ile değerlendirildi. Hakan Okay ise Bitlis Nemrut Kalderası'ndaki kampçı çadırlarında yiyecek arayan bozayıları konu alan çalışmasıyla Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı Ödülü'ne layık görüldü. Ahmet Faruk Sarıkoç da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da çektiği, depremde hasar gören araçların yer aldığı fotoğrafıyla Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Fotoğrafı Mansiyon Ödülünü aldı.

Cevdet Yılmaz'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, kamu hafızasının olay anında tutulan kayıtlar üzerinde şekillendiğini ve bu kayıtların zamanla ortak referansa dönüştüğünü vurguladı. Yılmaz, foto muhabirliğinin güncel tartışmaların temposundan bağımsız olarak kamu adına ağır bir sorumluluk yüklediğini belirtti.

Yılmaz, sahada çekilen her karenin tarihe not düştüğünü; bu emek sayesinde yaşananların görünür kılındığını, toplumsal tartışmaların sağlam zeminde yürütülmesine ve toplumun geçmişiyle yüzleşebilmesine olanak sağlandığını ifade etti. Gazze'de yaşananlara değinerek, foto muhabirlerinin ağır güvenlik riskleri ve zorlayıcı şartlar altında gerçeği kayda geçirdiğini; Gazze'de katledilen gazetecileri rahmetle andığını söyledi. Yılmaz, bu kayıtlardan uluslararası hukuk açısından önemli belgeler ve deliller oluştuğunu da ekledi.

Yılın Basın Fotoğrafı ve onur ödülleri

Yılmaz, Yılın Basın Fotoğrafının Hürriyet Gazetesi foto muhabiri Mert Gökhan Koç imzasını taşıdığını belirterek, Koç'un kadrajının Suriye'de 61 yıllık Baas iktidarının sona erdiği anı belgelediğini söyledi. Emevi Meydanı'nda devrilen Hafız Esad heykeli etrafındaki sahnenin, fotoğrafın tek bir kareyle siyasi ve toplumsal dönüşümü hafızaya kazıma gücünü gösterdiğini ifade etti. Ayrıca TFMD Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün Mustafa İstemi'ye verilmesinin mesleki hafızaya verilen değerin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Ödül alan muhabirlerden kısa değerlendirmeler

Hakan Okay, Nemrut Krateri'ndeki bozayı fotoğrafıyla ilgili olarak, "Onların yaşam alanlarıyla ilgili 'Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı' alanında ödül aldım. Heyecanlıyım, gururluyuz. Bu vesileyle hem ulusal ölçekte bir yarışmada ilimizi tanıtma imkanı buldum hem de bu kadar prestijli bir yarışmada ödül almanın gururunu yaşıyorum" dedi.

İsmail Coşkun, Suriye görevliliğini hatırlatarak, "Suriyelilerin yaşadığı mutluluğu ve o özgürlük anlarını fotoğrafladım. O tarihi anları belgeleyen iki fotoğrafım bugün ödüle layık görüldü. Bir diğer kare ise İstanbul'da günlük yaşamı anlatan çalışmam oldu. Tarihi belgeleyen fotoğraflar işimizin en önemli duygularından biri. Bundan dolayı gerçekten mutluyum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç, Hatay'da çektiği mansiyon ödüllü fotoğrafın oluşum hikâyesini anlatırken, "Haberlerimizi yaptıktan sonra şehirden çıkarken bir araç hurdalığı gördüm. Oradaki görevlilere sorunca çok fazla aracın depremde hasar gördüğünü söyledi. Bir süre çekim yaptıktan sonra dron kaldırdım. Tam o sırada bir koyun sürüsü depremde hasar gören araçların yanına geldi. Ben de onları birlikte fotoğrafladım. Bu sayede daha etkili bir fotoğraf oldu" dedi.

İHA MUHABİRİ AHMET FARUK SARIKOÇ