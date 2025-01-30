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YÖK Başkanı Özvar, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:27
YÖK Başkanı Özvar, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Özvar, etkinlikte anadolu ajansının fotoğraflarını inceleyerek, bu önemli projeye olan desteklerini bir kez daha gösterdi.

Yılın kareleri oylaması, her yıl Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafçıların çektiği etkileyici kareleri bir araya getirerek, toplumsal olayları ve önemli anları görsel olarak belgelemeyi amaçlayan bir yarışmadır. Bu yıl da birçok başvuru ve katılım ile geniş bir katılımcı kitlesi oluşturulmuştur.

Prof. Dr. Özvar, oylama sürecinin önemine vurgu yaparak, iletişim ve görselliğin toplum üzerindeki etkileri hakkında bilgi paylaştı. Anadolu Ajansı'nın bu tür projelerin yıl içerisinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Oylama sonucunda en çok beğenilen karelerin açıklanmasının ardından, kazananlar çeşitli ödüllerle onurlandırılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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