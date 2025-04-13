YÖK Başkanı Özvar, Ukraynalı Çocuk Myhailo'yu Ziyaret Etti

YÖK Başkanı Özvar'dan Önemli Ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav'ı ziyaret etti. Myhailo, ablefaron-makrostomi sendromu hastalığı ile dünyaya gelmiş ve üç yıl önce Ukrayna’nın savaş ortamından kaçış nedeniyle Türkiye’ye getirilmiştir.

Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Aldı

Özvar, Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunduğu sırada gerçekleştirdiği bu ziyarette, Myhailo'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocuğun sağlık durumu hakkında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan'dan bilgi aldı. Tedavi süreci boyunca 15 operasyon geçiren Myhailo’nun, ileriki günlerde yeni bir ameliyatı planlandığı ifade edildi.

Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü

Özvar, Akdeniz Üniversitesi'ndeki senato toplantısında yaptığı konuşmada, üniversitelerin bölgesel kalkınma misyonuyla hareket etmeye özen göstermesi gerektiğini vurguladı. Her üniversitenin kendi güçlü yönleri ile farklılaşması gerektiğine dikkat çeken Özvar, ''Bazı üniversitelerimiz araştırma üniversitesi bağlamında destekleniyor. Bazıları ise kalkınma planlarında önemli noktalara odaklanıyor'' dedi. Özvar, Akdeniz Üniversitesi'nin de 4 aday araştırma üniversitesinden biri olduğunu belirtti.

Bölge Üniversiteleri Rektörleri ile Toplantı

Antalya'da temaslarını sürdüren Özvar, ayrıca bölge üniversiteleri rektörleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yanı sıra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Alanya Üniversitesi rektörleri katıldı. Bu buluşmanın yükseköğretim alanındaki işbirliğini ve gelişimleri artırma yönünde önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ülkesindeki savaş nedeniyle 3 yıl önce tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav'u Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ülkesindeki savaş nedeniyle 3 yıl önce tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav'u Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.