DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 0%
ALTIN
3.957,95 0%
BITCOIN
3.203.754,82 1,11%

YÖK Başkanı Özvar, Ukraynalı Çocuk Myhailo'yu Ziyaret Etti

YÖK Başkanı Erol Özvar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Ukraynalı çocuk Myhailo Popazav'ı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 13:52
YÖK Başkanı Özvar, Ukraynalı Çocuk Myhailo'yu Ziyaret Etti

YÖK Başkanı Özvar'dan Önemli Ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav'ı ziyaret etti. Myhailo, ablefaron-makrostomi sendromu hastalığı ile dünyaya gelmiş ve üç yıl önce Ukrayna’nın savaş ortamından kaçış nedeniyle Türkiye’ye getirilmiştir.

Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Aldı

Özvar, Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunduğu sırada gerçekleştirdiği bu ziyarette, Myhailo'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocuğun sağlık durumu hakkında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan'dan bilgi aldı. Tedavi süreci boyunca 15 operasyon geçiren Myhailo’nun, ileriki günlerde yeni bir ameliyatı planlandığı ifade edildi.

Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü

Özvar, Akdeniz Üniversitesi'ndeki senato toplantısında yaptığı konuşmada, üniversitelerin bölgesel kalkınma misyonuyla hareket etmeye özen göstermesi gerektiğini vurguladı. Her üniversitenin kendi güçlü yönleri ile farklılaşması gerektiğine dikkat çeken Özvar, ''Bazı üniversitelerimiz araştırma üniversitesi bağlamında destekleniyor. Bazıları ise kalkınma planlarında önemli noktalara odaklanıyor'' dedi. Özvar, Akdeniz Üniversitesi'nin de 4 aday araştırma üniversitesinden biri olduğunu belirtti.

Bölge Üniversiteleri Rektörleri ile Toplantı

Antalya'da temaslarını sürdüren Özvar, ayrıca bölge üniversiteleri rektörleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yanı sıra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Alanya Üniversitesi rektörleri katıldı. Bu buluşmanın yükseköğretim alanındaki işbirliğini ve gelişimleri artırma yönünde önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ülkesindeki savaş nedeniyle 3 yıl önce...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ülkesindeki savaş nedeniyle 3 yıl önce tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav'u Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ülkesindeki savaş nedeniyle 3 yıl önce...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ülkesindeki savaş nedeniyle 3 yıl önce tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav'u Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YÖK Başkanı Özvar, Ukraynalı Çocuk Myhailo'yu Ziyaret Etti
2
Kayseri'deki Tarihi Cami Kebir'de Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasında
3
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Sokak Hayvanları Sorununun Kökünden Çözülmesi Gerekiyor
4
Hakkari'de İlkbaharın Müjdecisi Kuzu ve Oğlaklar Meralarla Buluştu
5
Aydın'da Otomobilin Minibüse Çarpması Sonucu 3 Yaralı
6
Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Cumali Tim İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
7
Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Polis ve 2 Hayatını Kaybetti

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık