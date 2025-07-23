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Yozgat'ta 297 Kadın Polis Adayı Mezun Oldu

Yozgat'ta düzenlenen mezuniyet töreninde 297 kadın polis adayı, eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak görevlerine hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 21:51
Yozgat'ta 297 Kadın Polis Adayı Mezun Oldu

Yozgat'ta, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 297 kadın polis adayı için görkemli bir mezuniyet töreni düzenlendi. Tören, POMEM bahçesinde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dönem birincisi Fatma Sezgin, törende yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, konuşmasında eğitimleri başarıyla tamamlayan polis adaylarını tebrik ederek, Türk milletinin değerlerine vurgu yaptı.

Vali Özkan, gençlere yönelik yaptığı konuşmada, "Kıymetli gençler, evet yolunuz çetin, yükünüz ağır, ama bilin ki bu millet, Türk milleti, mübarek millettir. Al bayrağının yüzü üzerindeki kan, şehitlerin emanetidir. Ne zaman zorlansanız Al bayrağa bakmayı unutmayacaksınız," dedi.

POMEM Müdürü Mustafa Göçer ise mezunları tebrik ederek, görevlerinde başarı diledi. Mezun olan kadın polis adayları, kep atarak büyük bir mutluluk yaşadı.

Törenden sonra aileleriyle bir araya gelen bazı polis adaylarının duygusal anlar yaşadığı gözlemlendi. Gözyaşlarına hakim olamayan polis adayları, bu özel günde ailelerinin yanında olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 297 kadın polis adayı için...

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 297 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 297 kadın polis adayı için...

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 297 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

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