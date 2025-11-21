Yozgat’ta 7 Kilo 50 Gram Esrar Ele Geçirildi — Şüpheli A.Ş. Gözaltında

Yozgat’ta Narkotik ekiplerinin adli aramasında 7 kilo 50 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; A.Ş. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:20
Şüpheli A.Ş. gözaltına alındı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları adli aramada bir evde 7 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda A.Ş. isimli şüphelinin ikameti üzerinde gerçekleştirilen aramada, ruhsatsız tabanca da bulundu. Olayla bağlantılı olarak A.Ş. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

