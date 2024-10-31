Yozgat'ta FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta FETÖ Hükümlüsü E.K. Yakalandı

Yozgat'ta, FETÖ üyesi olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan E.K., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı.

Yürütülen Operasyon

Yurttaşların güvenliği için aranan kişilerin tespitine yönelik yapılan operasyonda, E.K.'nin Yerköy ilçesinde olduğu belirlendi. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Gözaltına alınan E.K., yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.