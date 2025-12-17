DOLAR
Yozgat'ta Kontrolden Çıkan Araç Apartman Bahçesine Düştü: 4 Yaralı

Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 2 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:34
Yozgat'ta Kontrolden Çıkan Araç Apartman Bahçesine Düştü: 4 Yaralı

Yozgat'ta kontrolden çıkan araç apartman bahçesine düştü

4 kişi yaralandı.

Olay Yeri ve Müdahale

Edinilen bilgiye göre M.Y. idaresindeki 06 DNH 14 plakalı otomobil, Köseoğlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde kontrolden çıktı ve yaklaşık 2 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve araçta bulunan B.Ç.Ş, M.Ç ve N.E.V. yaralandı.

Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

