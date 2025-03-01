Yozgat'ta Ramazan Coşkusu: İlk İftar Programı Gerçekleşti

Yozgat'ta, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde bin kişilik iftar sofrasında ilk iftar dualarla açıldı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 20:50
Yozgat'ta Ramazan Coşkusu: İlk İftar Programı Gerçekleşti

Yozgat'ta Ramazan ayının bereketi, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde düzenlenen iftar programıyla başladı. Yozgat Belediyesi tarafından hazırlanan bin kişilik iftar sofrasında dualar eşliğinde ilk iftar yapıldı.

Akşam ezanı okunmasının ardından katılımcılar, birlikte oruçlarını açarak birlik ve beraberliğin keyfini çıkardı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bu anlamlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Başkan Arslan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Ramazan ayı, İslam alemine hayırlar getirir. Belediye olarak bu ayda çeşitli etkinlikler yapacağız. Ramazan boyunca Çapanoğlu Büyük Camisi önünde her gün bin kişiye iftar vereceğiz. Ayrıca 300 eve de yemek ulaştıracağız. Hemşehrilerimizle bir arada olacağız. İftar soframız, hayırseverlerimizin katkılarıyla kuruluyor. Böylece hayır yapmak isteyenlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmuş olacağız."

Yozgat Belediyesi tarafından Çapanoğlu Büyük Camisi alanında bin kişilik iftar sofrası kuruldu....

Yozgat Belediyesi tarafından Çapanoğlu Büyük Camisi alanında bin kişilik iftar sofrası kuruldu. Akşam ezanın okunmasının ardından iftar programına katılanlar dualarla ilk iftarını açtı.

Yozgat Belediyesi tarafından Çapanoğlu Büyük Camisi alanında bin kişilik iftar sofrası kuruldu....

Yozgat Belediyesi tarafından Çapanoğlu Büyük Camisi alanında bin kişilik iftar sofrası kuruldu. Akşam ezanın okunmasının ardından iftar programına katılanlar dualarla ilk iftarını açtı.

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