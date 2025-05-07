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Yozgat'ta Üniversite Öğrencilerinden Gazze ve Doğu Türkistan İçin Destek Yürüyüşü

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, Gazze ve Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine dikkat çekmek için yürüdü.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 14:37
Yozgat'ta Üniversite Öğrencilerinden Gazze ve Doğu Türkistan İçin Destek Yürüyüşü

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Anlamlı Yürüyüş

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir yürüyüş düzenledi.

Genç İHH Yozgat ve Pusula Gençlik Topluluğu üyelerinin öncülüğünde, üniversite öğrencileri merkez yemekhane binası önünde toplandı. Taşıdıkları pankartlar ve Filistin ile Doğu Türkistan bayrakları ile Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdiler.

Yürüyüşe, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi. Öğrenciler adına açıklama yapan Pusula Gençlik Topluluğu Başkanı, Ramazan Ali Akın, Gazze'nin aylardır ağır kuşatma altında olduğunu belirtti.

Akın, Gazze'de temel yaşam haklarından mahrum kalan insanların zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çekerek, "Bugün burada Filistin'de ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulmü haykırmak için toplandık. Gazze'de bombalar altında hayatını kaybeden çocukların, yıkılmış evlerin, susuz ve aç bırakılan sivillerin sessiz çığlıklarına ses olmak istiyoruz. Doğu Türkistan'da toplama kamplarında kaybolan binlerce insanın adını ve hikayesini unutturmamak için buradayız. Zulüm nerede olursa olsun karşısında durmak, insan olmanın sorumluluğudur." dedi.

Yürüyüşün yalnızca bir protesto olmadığını, aynı zamanda bir ortak vicdan çağrısı olduğunu vurgulayan Akın, "Bugün burada çok kıymetli bir tabloyu hep birlikte sergiliyoruz. Farklı sivil toplum kuruluşları olarak aynı inanç ve yürekle yürüdük. Ayrı isimler taşıyor olabiliriz ama bu yürüyüşte tek bir ses, tek bir yürek olduk. Birliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamız, zalimlere karşı en güçlü cevaptır. Filistin ve Doğu Türkistan halkı yalnız değildir." şeklinde konuştu.

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik...

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik...

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

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