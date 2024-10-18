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Yozgat'tan Firar Eden Hükümlüler Ankara'da Yakalandı

Yozgat'taki açık cezaevinden firar eden dört hükümlü, jandarma tarafından Ankara'da ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:35
Yozgat'tan Firar Eden Hükümlüler Ankara'da Yakalandı

Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan Firarlar

Yozgat'ta bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 13 Ekim tarihinde firar eden dört hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Ankara’da düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

JASAT Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, cezaevinden kaçan hükümlülerin yakalanması amacıyla titiz bir çalışma yürüttü. Firarilerin Ankara'da bulunduğunu öğrenen ekipler, hemen harekete geçti.

Firarilerin Suçları ve Ceza Süreleri

Operasyon sonucunda haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı:

  • M.Ş: "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 3 ay 10 gün ceza almıştı.
  • N.A: "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezası bulunuyordu.
  • U.K: "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti.
  • S.E: Benzer bir şekilde 10 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Ayrıca, U.K'nın üzerinde yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi.

İşlemler Devam Ediyor

Yakalanan hükümlülerin jandarmadaki işlemleri sürmekte ve bu olayın detayları araştırılmaktadır.

Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan 13 Ekim'de firar eden 4 hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi...

Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan 13 Ekim'de firar eden 4 hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Ankara'da yakalandı.

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