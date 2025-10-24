Yozgat Yerköy'de 328 Sikke ve 56 Obje Ele Geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde polis ekipleri, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 328 sikke, 56 obje ve ok ucu ele geçirerek M.E.'yi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 23:34
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki objelerin tespitine yönelik yürütülen çalışmada önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon ve tespit

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı ve soygunlarla elde edilen tarihi eserlerin satışına yönelik yürüttükleri çalışmada, M.E. isimli şahsın evinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve satışa hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Ele geçirilenler

Şahıs adına düzenlenen operasyonda, 328 sikke, 56 obje ve bir ok ucu ele geçirildi.

Gözaltı ve soruşturma

Evde yapılan arama sonucu yakalanan M.E. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor ve soruşturma devam ediyor.

