Yozgat Yerköy'de Otomobil Devrildi — 1 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Hacı Mehmet Karadavut (65) yönetimindeki 66 ACN 237 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Arifoğlu köyü mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Hacı Mehmet Karadavut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadem Karadavut (60) ise yaralanarak sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

