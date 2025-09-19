YSK Başkanı Yener: CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı İptal Talebi Reddedildi
YSK kararı ve yapılan açıklama
YSK Başkanı Yener, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı hakkında yapılan iptal talebine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, başvurunun içerdiği "tam kanunsuzluk" iddiasına rağmen ilgili talebin reddedildiği bildirildi.
YSK Başkanı Yener, kurumun başvuruyu incelediğini ve verilen kararın kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP kurultayının iptali istemine ilişkin kararı açıkladı.