YSK Başkanı Yener: CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı İptal Talebi Reddedildi

YSK Başkanı Yener, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın "tam kanunsuzluk" iddiasıyla iptal talebinin reddedildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 16:20
YSK kararı ve yapılan açıklama

YSK Başkanı Yener, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı hakkında yapılan iptal talebine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, başvurunun içerdiği "tam kanunsuzluk" iddiasına rağmen ilgili talebin reddedildiği bildirildi.

YSK Başkanı Yener, kurumun başvuruyu incelediğini ve verilen kararın kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP kurultayının iptali istemine ilişkin kararı açıkladı.

