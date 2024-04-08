YSK, CHP'nin Hatay itirazını red etmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay Açıklaması



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun Hatay'daki seçimlerle ilgili kararını değerlendirdi. Erdoğan, "Sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu. Biz zaten inanmıştık ve artık Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Hatay'a Hizmetler Artarak Devam Edecek

Erdoğan, Hatay'a olan hizmetlerin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Cumhur İttifakı olarak inşallah Hatay'a olan hizmetlerimizi çok daha kararlı bir şekilde arttıracağız, geliştireceğiz ve geçmişte nasıl Hatay'a hizmetler vermişsek, bu hizmetleri bundan sonra da devam ettireceğiz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Hatay Ziyareti İçin Hazırlıkları Sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini hatırlatarak, sıkıntıların aşılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Erdoğan, bayram sonrası Hatay ziyareti planlarını da açıkladı.