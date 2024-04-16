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YSK kararı açıkladı: 3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yapılan itirazlar sonrasında, 3 ilçe ve 4 beldede yerel seçimlerin tekrarlanması kararı aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 16:43
YSK kararı açıkladı: 3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu, seçimlere dair yapılan itirazlara yönelik kararını açıkladı. YSK tarafından alınan karara göre 3 ilçede ve 4 beldede seçimler yeniden yapılacak. Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ve Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde seçimler yeniden yapılacak. Ayrıca Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazarı, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde de seçimler iptal edildi.

Belirtilen bu 3 il ve 4 beldede, 2 Haziran günü seçim tekrarlanacak.

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