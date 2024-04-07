YSK kararını açıkladı: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçim yenilenecek!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İl Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Yeniden Refah Partisi'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazın kabul edilmesiyle birlikte seçimin yenilenmesine karar verildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ali Murat Bucak ve Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol arasındaki oy farkı oldukça azdı. Bu durum, itirazın dikkate alınmasını ve seçimin yeniden yapılmasını beraberinde getirdi. Yeniden yapılacak seçimde ise yeniden oy kullanma süreci başlayacak ve sonuçlar tekrar değerlendirilecektir.