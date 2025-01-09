YSK, Seçime Katılma Yeterliliği Olan 38 Siyasi Partiyi Açıkladı

YSK, 38 Siyasi Partinin Seçime Katılma Yeterliliğini Belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi partiyi açıkladı. Bu konuda yapılan resmi açıklama, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK'nın kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun dikkate alınarak il ve ilçe seçim kurullarının görev sürelerinin ocak ayının son haftasında sona ereceği belirtildi. Kurulların oluşturulması açısından, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin belirlenmesinin gerekli olduğu vurgulandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgilere göre, 15 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla, illerin en az yarısında teşkilatlarını kurmuş ve ilçe, il ile büyük kongrelerini gerçekleştirmiş olan 38 siyasi parti tespit edildi.

Seçime Katılma Yeterliliğine Sahip Partiler

Aşağıda, alfabetik sıraya göre seçime katılma yeterliliğine sahip olan siyasi partiler listelenmiştir: