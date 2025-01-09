YSK, Seçime Katılma Yeterliliği Olan 38 Siyasi Partiyi Açıkladı

YSK, 38 Siyasi Partinin Seçime Katılma Yeterliliğini Belirledi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi partiyi açıkladı. Bu konuda yapılan resmi açıklama, Resmi Gazete'de yayımlandı.
YSK'nın kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun dikkate alınarak il ve ilçe seçim kurullarının görev sürelerinin ocak ayının son haftasında sona ereceği belirtildi. Kurulların oluşturulması açısından, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin belirlenmesinin gerekli olduğu vurgulandı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgilere göre, 15 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla, illerin en az yarısında teşkilatlarını kurmuş ve ilçe, il ile büyük kongrelerini gerçekleştirmiş olan 38 siyasi parti tespit edildi.
Seçime Katılma Yeterliliğine Sahip Partiler
Aşağıda, alfabetik sıraya göre seçime katılma yeterliliğine sahip olan siyasi partiler listelenmiştir:
- Adalet Birlik Partisi
- Adalet Partisi
- AK Parti
- Anadolu Birliği Partisi
- Anavatan Partisi
- Bağımsız Türkiye Partisi
- Büyük Birlik Partisi
- CHP
- DEVA Partisi
- Demokratik Sol Parti
- Demokrat Parti
- Doğru Yol Partisi
- Emek Partisi
- Gelecek Partisi
- Genç Parti
- Güç Birliği Partisi
- Hak ve Özgürlükler Partisi
- Halkın Kurtuluş Partisi
- DEM Parti
- Hür Dava Partisi
- İYİ Parti
- Memleket Partisi
- Millet Partisi
- MHP
- Milli Yol Partisi
- Ocak Partisi
- Saadet Partisi
- Sol Parti
- Teknoloji Kalkınma Partisi
- Türkiye İşçi Partisi
- Türkiye İttifakı Partisi
- Türkiye Komünist Hareketi
- Türkiye Komünist Partisi
- Vatan Partisi
- Yeniden Refah Partisi
- Yenilik Partisi
- Yeni Türkiye Partisi
- Zafer Partisi