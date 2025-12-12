DOLAR
42,68 -0,23%
EURO
50,1 -0,04%
ALTIN
5.872,8 -0,35%
BITCOIN
3.955.478,31 -1,22%

Yüksekova'da Domuz Sürüleri Kent Merkezine İndi

Yüksekova'da karla kaplanan dağlar nedeniyle aç kalan domuz sürüleri kent merkezine iniyor; Onbaşılar Meşkan Tepesi ve Esendere Sınır Kapısı'nda görüntülendiler.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:08
Yüksekova'da Domuz Sürüleri Kent Merkezine İndi

Yüksekova'da Domuz Sürüleri Kent Merkezine İndi

Kış şartları yaban hayatını yerleşimlere çekti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüleri kışın ağırlaşmasıyla birlikte ilçenin farklı noktalarında görüntülendi. Dağların yoğun karla kaplanması, yaban hayatını kent merkezine doğru çekiyor.

Onbaşılar mevkiindeki Meşkan Tepesi yolunda seyir halinde olan Muğdat Şen adlı vatandaş, aniden önüne çıkan domuz sürüsünü gördü ve yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Karlar içinde kaçışan hayvanların görüntüleri bölgedeki sıkıntıya işaret ediyor.

Benzer bir olay da Esendere Sınır Kapısı yakınlarında yaşandı. Sınır kapısı istikametinde ilerleyen Orhan Kaya, gümrüğe oldukça yakın bir noktada duran domuz sürülerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürü bir süre bölgede kaldıktan sonra uzaklaştı.

Domuz sürülerini görüntüleyen vatandaşlar, bu durumun kış aylarında sık sık tekrarlandığını belirterek uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, "Kış aylarında aslında sıklıkla bu şekilde ortaya çıkıyorlar. Özellikle dikkat etmek gerek. Kışın zaten kurt, tilki ve domuz sürüleri hep böyle ortaya çıkacaklar. Tedbirli olmalıyız" şeklinde konuştu.

Yerel halk, kış koşullarının yarattığı risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor ve yetkililerin bilgilendirme ile önlem çalışmalarını önemsediklerini aktarıyor.

YÜKSEKOVA’NIN FARKLI NOKTALARINDA DOMUZ SÜRÜLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

YÜKSEKOVA’NIN FARKLI NOKTALARINDA DOMUZ SÜRÜLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

YÜKSEKOVA’NIN FARKLI NOKTALARINDA DOMUZ SÜRÜLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

İLGİLİ HABERLER

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samandağ'da Hırsızlık Şüphelisi Ö.E. Tutuklandı
2
Türkiye Yüzyılı Kadınları: Mikro Sanat Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor
3
Kuşadası Belediyesi'nden Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Detaylı Temizlik
4
İstanbul'da Çete Operasyonu: 20 Gözaltı, 7 Eylem
5
Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta
6
Gaziantep’te Balkon Faciası: 3 Yaşındaki Çocuğu Direğe Tırmanan Vatandaş Kurtardı
7
Pendik'te Eski Eş Dehşeti: 4 Çocuk Annesi Hilal Aktepe Öldürüldü

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları