Yüksekova'da Domuz Sürüleri Kent Merkezine İndi

Kış şartları yaban hayatını yerleşimlere çekti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüleri kışın ağırlaşmasıyla birlikte ilçenin farklı noktalarında görüntülendi. Dağların yoğun karla kaplanması, yaban hayatını kent merkezine doğru çekiyor.

Onbaşılar mevkiindeki Meşkan Tepesi yolunda seyir halinde olan Muğdat Şen adlı vatandaş, aniden önüne çıkan domuz sürüsünü gördü ve yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Karlar içinde kaçışan hayvanların görüntüleri bölgedeki sıkıntıya işaret ediyor.

Benzer bir olay da Esendere Sınır Kapısı yakınlarında yaşandı. Sınır kapısı istikametinde ilerleyen Orhan Kaya, gümrüğe oldukça yakın bir noktada duran domuz sürülerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürü bir süre bölgede kaldıktan sonra uzaklaştı.

Domuz sürülerini görüntüleyen vatandaşlar, bu durumun kış aylarında sık sık tekrarlandığını belirterek uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, "Kış aylarında aslında sıklıkla bu şekilde ortaya çıkıyorlar. Özellikle dikkat etmek gerek. Kışın zaten kurt, tilki ve domuz sürüleri hep böyle ortaya çıkacaklar. Tedbirli olmalıyız" şeklinde konuştu.

Yerel halk, kış koşullarının yarattığı risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor ve yetkililerin bilgilendirme ile önlem çalışmalarını önemsediklerini aktarıyor.

