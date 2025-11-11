Yüksekova Nehil Sazlığı'nda Yangın: 2 Helikopterle Havadan Müdahale

Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına kara ekipleri bataklık nedeniyle zor müdahale ederken, 2 helikopter Dilimli Barajı'ndan su alarak havadan müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 21:26
Bataklık nedeniyle kara ekipleri güçlük çekiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan alanlarda çıkan yangınla sarsıldı. Bataklık arazi nedeniyle kara ekiplerinin sazlığa giremediği bölgede, itfaiye, jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Havadan müdahale: 2 helikopter Dilimli Barajı'ndan su alıyor

Kara ekiplerinin zorlandığı müdahalede, alevlere 2 helikopter ile havadan da müdahale ediliyor. Helikopterler, Dilimli Barajı'ndan aldıkları suyla yangına müdahale ediyor. Ovanın bir kısmının tamamen küle döndüğü gözlemlendi.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen yangınla ilgili olarak şunları söyledi: "Dört gündür bölgede yoğun bir yangın vardı. Ekipler zorlu arazi şartlarından dolayı giremiyordu. Diyarbakır Orman Müdürlüğünden 2 helikopter gönderildi. Yangının büyük bir kısmı söndürülürken, maalesef ovanın bir kısmı tamamen küle döndü. Diğer yandan ekiplerin söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor"

Yetkililer, söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve bölgedeki hasar tespitinin sürdüğünü belirtiyor.

7
