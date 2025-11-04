Yumaklı: 2025'in 9 Ayında Kamboçya'ya Tarım İhracatımız %30 Arttı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yumaklı, tarım ticaretindeki hızlı artışa dikkat çekerek, iş birliğinin derinleştirilmesi çağrısı yaptı.

Toplantı Detayları

Türkiye ile Kamboçya Karma Ekonomik Kurulu Toplantısı Protokol İmza Töreni, Devlet Su İşleri’nde (DSİ) gerçekleştirildi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile iki ülkenin heyetleri katıldı ve açılış konuşmaları yapıldı.

Bakan Yumaklı, karşılıklı ticaretin son yıllarda istikrarlı şekilde arttığını belirterek, "2024 yılı itibarıyla ikili ticaretimiz 330 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu, 2023 yılına göre yüzde 38’lik bir artışı temsil etmektedir" ifadelerini kullandı. Yumaklı, bu hacmin hâlen potansiyelin altında olduğunu vurguladı.

Tarım ve Gıda İş Birliği

Yumaklı, ekonomik verileri değerlendirirken, Türkiye ekonomisinin 20 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve 2024 yılında %3,2 büyüme ile OECD içinde hızla büyüyen ekonomilerden biri olduğunu hatırlattı. Kamboçya'nın pandemi öncesi hızlı gelişme ve pandemi sonrasında hızlı toparlanma performansını da iş birliği fırsatı olarak niteledi.

Bakanın vurguladığı rakamlar arasında, "Tarım alanındaki ticaretimiz, son 5 yılda yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme göstermiştir" ve "2025 yılının 9 ayında Kamboçya’ya gerçekleştirdiğimiz tarım ürünleri ihracatımız yüzde 30 artmıştır" ifadeleri öne çıktı. Yumaklı, bu verilerin tarım ve gıda sektörlerinde daha fazla iş birliği için sağlam bir temel sunduğunu söyledi.

Yumaklı ayrıca, "Kamboçya’nın pirinç, kauçuk ve tropikal meyve gibi tarımsal ürünlerdeki üretim kapasitesi ile Türkiye’nin modern tarım teknolojileri konusundaki birikimi, birbirini tamamlamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Protokol ve Gelecek Adımlar

Bakan Yumaklı, Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 4’üncü Dönem Toplantısı kapsamındaki protokole ilişkin, "Bugün imzaladığımız protokol çerçevesinde, gıda işleme, tarım makinaları, tekstil makinaları, savunma sanayi, mühendislik gibi alanlarda karşılıklı iş, yatırım ve işbirliğine dayalı projeleri geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yumaklı, özel sektör temaslarının artırılacağını, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kurumların harekete geçirileceğini belirtti. Görüşmelerde tarım, sanayi, ticaret, ulaştırma, yatırımlar, KOBİ’ler, dijitalleşme, eğitim ve teknik iş birliği gibi somut alanların ele alındığı bildirildi.

Önümüzdeki dönemde Karma Ekonomik Komisyonu mekanizmasının daha etkin çalışması için düzenli toplantılar, iş forumları ve sektörel eşleştirme programları planlandığı; 2026 yılında Türkiye’de düzenlenmesi öngörülen Türkiye-Kamboçya İş ve Yatırım Forumunun da önemli bir platform olacağı ifade edildi. Yumaklı, "Yeni fikirleri, önerileri değerlendirmeye, desteklemeye ve işbirliğimizi güçlendirecek adımları birlikte atmaya hazırız" şeklinde konuştu.

İmza ve Hediyeler

Tören sonunda iki bakan hazırlanan protokolü imzaladı ve karşılıklı hediyeleşme gerçekleştirildi. İmzalanan protokol, taraflar arasında tarım ve diğer stratejik alanlarda somut iş birliği adımlarının önünü açmayı hedefliyor.

