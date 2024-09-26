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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Avrupa'ya Deniz Seviyesi Yükselmesi Uyarısı

Miçotakis, New York'ta deniz seviyesi yükselmesine karşı Avrupa genelinde acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 00:30
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Avrupa'ya Deniz Seviyesi Yükselmesi Uyarısı

Miçotakis'ten Avrupa'ya Acil Çözüm Çağrısı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyelerinin Avrupa için kritik bir sorun olduğuna dikkat çekti. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Miçotakis, burada gerçekleştirdiği oturumda, deniz seviyesi artışının yalnızca ada devletlerini etkilemediğini ifade etti.

Deniz Seviyesi Yükselmesi Ekonomiyi Etkiliyor

Konuşmasında, dünya genelindeki turizm faaliyetlerinin yarısının kıyı bölgelerinde gerçekleştiğine vurgu yapan Miçotakis, deniz seviyesindeki yükselmenin sadece çevre üzerinde değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. "Deniz suyu seviyesinin yükselmesi, birçok ülkenin kıyı bölgelerinin genişlemesine neden olacaktır ve bu durum, insanların bu alanlardan taşınmasını gerektirecektir," şeklinde konuştu.

Genel Mesele Olarak Ele Alınmalı

Miçotakis, deniz seviyesi yükselmesinin Avrupa genelinde ortak bir mücadele gerektiren öncelikli bir mesele olduğunu kaydederek, çözüm için acil önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

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