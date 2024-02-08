Yunanistan'da çiftçilerin yol kapatma eylemi sürüyor

Yunanistan'da çiftçiler, tarım sektöründe yaşadıkları zorluklara tepki göstermek için düzenledikleri protestolar çerçevesinde Atina-Selanik yolunu trafiğe kapattılar.

Yunanistan'da çiftçilerin yol kapatma eylemi sürüyor
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Çiftçiler, 6 Şubat'ta yaptıkları toplantıda protestoları devam ettirme kararı vererek, iki gündür ülke çapında trafiğe kapadıkları yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdular. Bazı yollarda ateş yakarak protesto eden çiftçiler ile polisler arasında ara sıra çatışmalar çıktı.

Göstericilerden biri gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son 30 yıldır hiçbir şey değişmedi. Ne yazık ki hükümetin ilgisiz olduğunu ve vaatlerin bizim isteklerimizden çok uzakta olduğunu anlıyorum." diye konuştu. Talepleri yerine getirilene kadar savaşmaya devam edeceklerini söyleyen çiftçi, hükümetin henüz bir planı olmamasının da can sıkıcı olduğunu ifade etti.

Çiftçiler, önümüzdeki hafta Atina'da Parlamento binasının da yer aldığı Sintagma Meydanı'nda traktörleriyle gösteri yapacaklarını duyurdular. Yaklaşık 4 haftadır protesto eden çiftçiler, zarara uğrayan ürünleri için kendilerine ödeme yapılmasını, elektrik fiyatlarında düşüş, hayvancılık yapanlara yem ve malzeme desteği gibi isteklerini dile getiriyorlar.

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