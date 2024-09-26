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Yunanistan'da Göçmen Ölümleri Tartışma Yarattı

Yunanistan'da bir göçmenin polis şiddeti sonucu öldüğü iddia edildi, STK'lar olayı araştırma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 21:03
Yunanistan'da Göçmen Ölümleri Tartışma Yarattı

Yunanistan'da Bir Göçmenin Ölümü Üzerine Tartışmalar

Yunanistan'da, Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) adlı Sivil Toplum Kuruluşu, bir göçmenin polis karakolunda darp edilerek hayatını kaybettiği iddialarını gündeme getirdi.

İddialar ve Olayın Detayları

KEERFA, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Muhammet Kamran Asik isimli göçmenin Agios Panteleimonas polis karakolunda işkenceye maruz kaldığını öne sürdü. Asik'in cansız bedenine ait görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, polisin suçu örtbas etmeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, polisin Asik'i, 2017'den beri oturma izni sahibi, kira kontratı olan ve düzenli bir işte sigortalı çalışan bir göçmen olarak değil, evsiz ve Yunanca konuşamayan biri olarak gösterme çabasında olduğu vurgulandı.

Soruşturma Talepleri ve Eylem Planları

Olayın detaylarıyla ilgili olarak, Asik'in farklı polis karakollarına götürüldüğü belirtildi. KEERFA, olayın etkin bir şekilde araştırılması çağrısında bulundu. Ayrıca, Asik'in çalışma arkadaşlarının 11 Ekim tarihinde 24 saatlik grev yapacağı ve bu grevde Asik'in ölümüyle ilgili taleplerin de gündeme geleceği bildirildi.

Polisin Açıklamaları

Polis kaynakları, Yunan basınında yer alan haberlere göre, 38 yaşındaki Asik'in karakola geldiğinde vücudunda darp izleri olduğunu ve kısa süre içinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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