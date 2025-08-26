DOLAR
Yunanistan'da Sağlıkta Personel Açığı Erişimi Zorlaştırıyor — AB'de İlk Sırada

POEDIN Başkanı Mihalis Yannakos, personel yetersizliği, uzun bekleme listeleri ve altyapı eksikliklerinin Yunanistan'da sağlık hizmetlerine erişimi engellediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:36
Yunanistan'da Sağlıkta Personel Açığı Erişimi Zorlaştırıyor

POEDIN Başkanı Mihalis Yannakos uyarıyor

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) Başkanı Mihalis Yannakos, ülkenin sağlık sistemindeki sorunlara dikkati çekti. Yannakos, personel yetersizliği, uzun bekleme listeleri ve altyapı eksiklikleri'nin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırdığını belirtti.

Katıldığı bir televizyon programında Sağlık Bakanlığı verileri ile Eurostat araştırmasını değerlendiren Yannakos, Yunanistan'ın Avrupa Birliği ülkeleri arasında "karşılanmamış sağlık ihtiyaçları" alanında açık ara ilk sırada yer aldığını vurguladı.

Yannakos, uzun bekleme listeleri ve altyapı eksikliklerinin erişimi doğrudan etkilediğini belirterek: "Bu olumsuz birincilik, geçmiş yıllarda uygulanan kemer sıkma politikalarının sağlık sistemi gibi temel sosyal hizmetlere verdiği zararı ortaya koyuyor. Bugüne kadar da yeterince telafi edilmedi."

Federasyon başkanı, temel sorunun personel eksikliği ve aile hekimi sisteminin başarısızlığı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca diş sağlığı gibi alanlarda kamu hizmetlerinin sınırlı olmasının vatandaşların en çok mağduriyet yaşadığı konular arasında bulunduğunu söyledi.

